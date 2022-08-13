Президент Південної Кореї помилує президента Samsung, засудженого за корупцію

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Президент Південної Кореї помилує президента Samsung, засудженого за корупцію

Samsung домігся помилування свого президента Лі Чже Йона, засудженого за підкуп колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе, повідомляє AP.NEWS.

Масштабний корупційний скандал призвів до повалення колишньої влади Південної Кореї. Нинішній акт поблажливості підкреслив величезний вплив технологічної компанії в країні та світі.

Помилування Лі Чже Йона частково символічне, оскільки рік тому його було звільнено умовно-достроково, відбувши 18 місяців тюремного терміну, який мав закінчитися у липні. Критики кажуть, що мільярдер зберігав контроль над Samsung, навіть перебуваючи за ґратами. Помилування дозволить спадкоємцю електронного гіганта повністю повернутися до своїх управлінських обов'язків.

Міністерство юстиції повідомило, що чинний президент країни Юн Сук Йоль, який як прокурор розслідував корупційний скандал за участю Лі Чже Йона, оголосить про помилування в понеділок, у національне свято, коли помилування отримають близько 1700 осіб, включаючи інших провідних бізнесменів.

54-річного Лі Чже Йона було засуджено у 2017 році за підкуп колишнього президента країни Пак Кин Хе та її близької довіреної особи, щоб заручитися державною підтримкою злиття двох дочірніх компаній Samsung, яке посилило б контроль над корпоративною імперією.

Пак Кин Хе та її довірена особа також були засуджені у рамках цього скандалу. Він розлютив південнокорейців, які протягом кількох місяців проводили масові акції протесту, вимагаючи припинити тіньові зв'язки між бізнесом і політикою. Демонстрації зрештою призвели до усунення Пак Кин Хе від влади.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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