За жодних обставин: у київських школах ухвалили жорстке рішення щодо російської мови

В українських школах на тлі повномасштабної війни з російськими окупантами можуть скасувати предмет "російська мова", а в школах Києва прийнято рішення з початку навчального року не вести викладання російською мовою. Також мова окупанта не викладатиметься ані як предмет, ані факультативно.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив громадський діяч та політичний експерт Андрій Смолій, інформує Апостроф.

Він опублікував лист-відповідь Київській міській адміністрації молодіжному клубу "Джура", який звернувся з проханням до Департаменту науки та освіти (КМДА) проводити заняття російською мовою.

У КМДА клубу відповіли рішучою відмовою. Зазначається, що за інформацією управлінь освіти у місті Києві станом на 01.07.2022 навчальними програмами на 2022-2023 рік не передбачено викладання російською мовою предметів та вивчення російської факультативно.


Олена Руденко, Апостроф





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