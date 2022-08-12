«У найкращих традиціях 30-х років СРСР»: Окупанти на Херсонщині провели низку обшуків та затримань

Також уночі повідомлялося про вибухи у Новій Каховці.

«У найкращих традиціях 30-х років СРСР»: Окупанти на Херсонщині провели низку обшуків та затримань
© Минобороны РоSSии/t.me

Ніч у Херсонській області минула неспокійно, а з вибухами у Новій Каховці та нічними обшуками та затриманнями. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Окрім повітряної тривоги та повідомлень про вибухи в районі Нової Каховки, у самому Херсоні є інформація про те, що орки знову провели серію нічних обшуків/затримань», – повідомив Соболевський.

Він додав, що російські окупанти провели все «в найкращих традиціях 30-х років СРСР».

«Для людей набагато страшніші не звуки прильотів, коли працюють ЗСУ, а шум мотора військового уралу, лайка з російським акцентом у себе на подвір'ї та думки, за ким приїхали цього разу. Тримайтеся, друзі, ЗСУ близько!», – підсумував Соболевський.





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