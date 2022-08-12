Путін може запропонувати Україні «поганий мир» вже в листопаді — британський експерт

Владімір Путін може запропонувати українській владі мирні переговори приблизно в листопаді. Це буде можливо у випадку здобуття ЗСУ стратегічної переваги на Херсонщині. Такої думки дотримується британський експерт з питань України Тімоті Еш.

В авторській колонці на NV.ua він припустив, що якщо російський президент хоче зберегти на НАТО хоча б якийсь вплив, то йому доведеться домовлятися як із Заходом, так і з Україною. Ймовірно, що це може статися вже до зими, оскільки військовий потенціал Росії суттєво виснажився, а наступ уповільнився. На думку Еша, багато чого залежатиме від битви за Херсон.

«Найімовірнішим є те, що битва за Херсон закінчиться протягом наступних кількох місяців, а потім, після першої спроби восени нагнути Європу з енергетичного питання, Путін запропонує якийсь мир — приблизно — у листопаді. М’яч буде на боці України — чи погодитись знову на поганий мир (як це було з «Мінськом-1» чи «Мінськом-2») — чи продовжувати боротьбу. У мене таке відчуття, що цього разу навколо України набагато більше єдності та рішучості боротися, доки не буде повернуто набагато більше території — південь, Запоріжжя та порти на Херсонщині — ключові. Це те, що може забезпечити Україні зміцнення миру», — пише експерт.

Еш наголосив, що порівняно з умовами, за яких підписувалися «Мінськ-1» та «Мінськ-2», нові домовленості будуть укладатися або на умовах рівності, або за переваги української сторони. В першу чергу, це пов’язано з тим, що військова міць обох сторін зараз суттєво відрізняється від тієї, яка була в 2014 році. Україна за підтримки Заходу отримала необхідні озброєння і має перевагу в «загальній військовій динаміці».