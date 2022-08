Місія МАГАТЕ працюватиме на Запорізькій АЕС – Україна висунула РФ безпекові вимоги

Україна готова прийняти місію Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), однак доступ експертів до Запорізької АЕС унеможливлює Росія, яка нині контролює станцію, наголосив постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Дипломат закликав РФ виконати низку вимог для безпечної та ефективної роботи місії.