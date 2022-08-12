Місія МАГАТЕ працюватиме на Запорізькій АЕС – Україна висунула РФ безпекові вимоги

Україна готова прийняти місію Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), однак доступ експертів до Запорізької АЕС унеможливлює Росія, яка нині контролює станцію, наголосив постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Дипломат закликав РФ виконати низку вимог для безпечної та ефективної роботи місії.

Голосно та чітко заявити, що негайно та без будь-яких умов приймає місію МАГАТЕ;

Припинити обстріл Нікополю та Марганцю, через які експерти повинні проїжджати дорогою до станції.

Розмінувати об’єкти Запорізької АЕС та підходи до станції;

Вивести з АЕС своїх військових і техніку.

Let me explain it to russian ambassador in the simplest way, that even a schoolkid could understand:

1. state it loud & clear that russia allows an IAEA-led mission immediately & unconditionally;

2. demine facilities of ZNPP;

3. remove your military personnel & withdraw weaponry pic.twitter.com/441hOLh5T7 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) August 11, 2022

Під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН в Нью-Йорку Кислиця наголосив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу – повернути атомну станцію під контроль України. Дипломат нагадав, що протягом 11 серпня російські війська кілька разів обстріляли ядерний об’єкт.

«Це засідання (РФ ініціювала термінове засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку через обстріли ЗАЕС – ред.) виглядає цинічним, враховуючи, що сьогодні Росія вдалася до нових обстрілів АЕС, наразивши на небезпеку об'єкт і його персонал», - сказав Кислиця.

Представник Росії при ООН Васілій Небензя очікувано звинуватив Україну в нібито обстрілах ЗАЕС. Та повідомив , що Москва «вважає виправданим» якнайшвидше прибуття на станцію місії під головуванням МАГАТЕ.

«Розраховуємо, що візит експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС незабаром все ж таки відбудеться. Зі свого боку готові надати максимально можливе сприяння у вирішенні всіх організаційних питань. Вважаємо виправданим, щоб представники МАГАТЕ прибули на ЗАЕС якнайшвидше, можливо, навіть ще до кінця серпня», - заявив він.

Своєю чергою Сергій Кислиця наголосив: експерти повинні почати працювати лише після виконання Росією вищенаведених безпекових умов.