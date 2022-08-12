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2022-08-12
Російський літак-розвідник знову влетів до зони ППО Аляски
Цей інцидент вже третій за тиждень.
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Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) в четвер заявило про третій інцидент потрапляння російського військового літака у зону розпізнавання протиповітряної оборони Аляски між 8 і 10 серпня.
Учора повідомлялось про два інциденти за участі російських військових літаків, які влетіли в зону ППО, інформує
Наразі NORAD не розголошує, в який день стався третій інцидент.
Військові США також поширили фотографію другого інциденту з повітря, на якій видно F-22, що летить у радіусі видимості російського літака Іл-20.
Микита Ткаченко, ZN.ua