Російський літак-розвідник знову влетів до зони ППО Аляски

Цей інцидент вже третій за тиждень.

Російський літак-розвідник знову влетів до зони ППО Аляски
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Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) в четвер заявило про третій інцидент потрапляння російського військового літака у зону розпізнавання протиповітряної оборони Аляски між 8 і 10 серпня.

Учора повідомлялось про два інциденти за участі російських військових літаків, які влетіли в зону ППО, інформує ZN.ua.

Наразі NORAD не розголошує, в який день стався третій інцидент.

Військові США також поширили фотографію другого інциденту з повітря, на якій видно F-22, що летить у радіусі видимості російського літака Іл-20.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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