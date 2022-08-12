Російський літак-розвідник знову влетів до зони ППО Аляски

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) в четвер заявило про третій інцидент потрапляння російського військового літака у зону розпізнавання протиповітряної оборони Аляски між 8 і 10 серпня.

Учора повідомлялось про два інциденти за участі російських військових літаків, які влетіли в зону ППО, інформує ZN.ua .

Наразі NORAD не розголошує, в який день стався третій інцидент.