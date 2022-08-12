Допоміг окупувати Лисичанськ: суд виніс вердикт зраднику України

Допоміг окупувати Лисичанськ: суд виніс вердикт зраднику України

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав винним мешканця Лисичанська, який передавав важливу інформацію окупантами.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, чоловіка завербувала ФСБ, коли він відбував покарання у колонії в РФ. Перед початком вторгнення його "закинули" в район Луганської області для здійснення розвідувально-підривної діяльності.

"Інформатор збирав та передавав куратору відомості про місця розташування вогневих позицій підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії на території Лисичанська", - йдеться у повідомленні.

За коригування обстрілів Лисичанська, чоловік отримував грошове забезпечення від росіян. Під час затримання у нього знайшли докази у вигляді листування в месенджерах та голосових повідомлень.

Чоловіка судили за "надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України". Наступні 12 років він проведе у в'язниці.


Алексей Ионов, politeka.net





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