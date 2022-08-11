Обов'язкова евакуація може торкнутися ще кількох областей, крім Донецької

Евакуація із Донецької області вже почалася. Планується вивезти близько 200 тисяч людей, інформує ZN.ua.

Обов'язкова евакуація може торкнутися ще кількох областей, крім Донецької
© Ірина Верещук/Telegram

Обов'язкова евакуація може торкнутися ще низки областей, окрім Донецької, заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу у національному медіацентрі "Україна".

"Обов'язкова евакуація з Донецької області проводиться вперше і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказують на те, що вона продовжуватиметься і в інших регіонах. Ми бачимо ситуацію, що зараз погіршується. З приходом осінньо-зимового опалювального періоду вона точно погіршиться, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене", - сказала міністр.

Об'єкти теплопостачання та електроенергії, ймовірно, будуть цілями ворожих атак, каже Верещук: "Не всі з них вдасться відремонтувати. Частина міст і сіл, наприклад, у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитися без засобів для існування, тепла, і, що найголовніше, без світла".


Анастасія Дейна, ZN.ua





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