Два російських літаки увійшли до зони розпізнавання ППО Аляски

Згідно з повідомленням Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), американські військові відстежили та ідентифікували російські літаки, які двічі влітали в зону розпізнавання протиповітряної оборони Аляски, інформує ZN.ua .

В обох випадках військові відстежували один російський літак-розвідник. Під час другого входу літака спостереження в зону розпізнавання, уніч на понеділок, NORAD направив винищувачі F-22 для його перехоплення.

«Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у суверенний повітряний простір Америки чи Канади», — йдеться в заяві NORAD.