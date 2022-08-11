Два російських літаки увійшли до зони розпізнавання ППО Аляски

Згідно з повідомленням Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), американські військові відстежили та ідентифікували російські літаки, які двічі влітали в зону розпізнавання протиповітряної оборони Аляски, інформує ZN.ua .

В обох випадках військові відстежували один російський літак-розвідник. Під час другого входу літака спостереження в зону розпізнавання, уніч на понеділок, NORAD направив винищувачі F-22 для його перехоплення.

«Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у суверенний повітряний простір Америки чи Канади», — йдеться в заяві NORAD.

On two separate occasions, over the past 2 days, the Alaskan NORAD Region detected, tracked and identified Russian surveillance aircraft entering and operating within the Alaskan ADIZ. The Russian aircraft did not enter American or Canadian sovereign airspace. #WeHaveTheWatch — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 10, 2022

Менше року тому п'ять російських літаків пролетіли дуже близько до Аляски, не заходячи в повітряний простір США або Канади.