Поїздка росіян до цивілізованих країн не успадковане право, а привілей — глава МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн ЄС, до якого закликав Володимир Зеленський.
Про це політик написав у своєму Твіттер.
За його словами, поїздка до Європи, або до будь-якої іншої цивілізованої країни, є не «успадкованим чи божественним правом», а привілеєм, користуватись яким у той час, як Росія чинить агресію, не можна.
Він також певен, що такий «візовий бан» — один з методів зупинити Росію, адже широке коло росіян відчують на собі наслідки санкцій і заборони на в’їзд.
Travel to Europe or any other civilised country for Russians is not an inherited and divine right but a privilege that should not be enjoyed while Russia continues its aggression
One step to stop Russia is that general public feels effects of sanctions and travel ban #visaban