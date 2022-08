Поїздка росіян до цивілізованих країн не успадковане право, а привілей — глава МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн ЄС, до якого закликав Володимир Зеленський.

Про це політик написав у своєму Твіттер.

За його словами, поїздка до Європи, або до будь-якої іншої цивілізованої країни, є не «успадкованим чи божественним правом», а привілеєм, користуватись яким у той час, як Росія чинить агресію, не можна.

Він також певен, що такий «візовий бан» — один з методів зупинити Росію, адже широке коло росіян відчують на собі наслідки санкцій і заборони на в’їзд.