Поїздка росіян до цивілізованих країн не успадковане право, а привілей — глава МЗС Латвії

Міністр підтримав ідею припинити видачу віз ЄС росіянам, інформує ZN.ua.

Поїздка росіян до цивілізованих країн не успадковане право, а привілей — глава МЗС Латвії
© Jean-Pol Schrauwen/Flickr

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн ЄС, до якого закликав Володимир Зеленський.

Про це політик написав у своєму Твіттер.

За його словами, поїздка до Європи, або до будь-якої іншої цивілізованої країни, є не «успадкованим чи божественним правом», а привілеєм, користуватись яким у той час, як Росія чинить агресію, не можна.

Він також певен, що такий «візовий бан» — один з методів зупинити Росію, адже широке коло росіян відчують на собі наслідки санкцій і заборони на в’їзд.

Travel to Europe or any other civilised country for Russians is not an inherited and divine right but a privilege that should not be enjoyed while Russia continues its aggression

One step to stop Russia is that general public feels effects of sanctions and travel ban #visaban

— Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) August 10, 2022


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
Нова заява Шольца обурила українців: "Або він ще лояльний до путіна або..."Нова заява Шольца обурила українців: "Або він ще лояльний до путіна або..."
Військовий експерт виявився зрадником: "Збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну"Військовий експерт виявився зрадником: "Збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну"
Forbes: Після удару по базі в Криму авіації Росії доведеться відійти подалі від УкраїниForbes: Після удару по базі в Криму авіації Росії доведеться відійти подалі від України
Врятуй життя українських військовополонених: "Жінки зі Сталі" закликають підписати петиціюВрятуй життя українських військовополонених: "Жінки зі Сталі" закликають підписати петицію
FT: Росія боїться звинуватити Україну у вибухах в Криму, а у Києва є причини не зізнаватисьFT: Росія боїться звинуватити Україну у вибухах в Криму, а у Києва є причини не зізнаватись
У центрі російського міста-мільйонника раптово з'явилися українські прапори: "Чим ближче поразка..."У центрі російського міста-мільйонника раптово з'явилися українські прапори: "Чим ближче поразка..."
Цілих будинків не залишилося: як живе селище Київської області, яке найбільше постраждало від авіабомб росіян - фотоЦілих будинків не залишилося: як живе селище Київської області, яке найбільше постраждало від авіабомб росіян - фото
"Корейський" та "сирійський" сценарії: Рєзніков відповів, чи може війна в Україні стати нескінченною"Корейський" та "сирійський" сценарії: Рєзніков відповів, чи може війна в Україні стати нескінченною
Великобританія подвоїть кількість РСЗВ, які спрямовує в УкраїнуВеликобританія подвоїть кількість РСЗВ, які спрямовує в Україну
У рф почали скиглити через драматичне становище армії путіна: "Українці з мечем, а росіяни – з вилами"У рф почали скиглити через драматичне становище армії путіна: "Українці з мечем, а росіяни – з вилами"
Последние новости
Подгружаем последние новости