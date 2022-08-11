FT: Європа здатна пережити зиму, попри газовий шантаж Росії

Владімір Путін, напевне, думає, що лідери Європи вчора народилися. Російський автократ дав чітко зрозуміти, що застосує поставки газу як економічну зброю наступної зими. Але європейські поліитки і голови центральних банків досі говорять про російське енергетичне ембарго як лише про гіпотетичну можливосіть.

Фактично не існує способу уникнути загальноєвропейської рецесії, - пише Financial Times . Однак, вона не обов’язково повинна бути глибокою чи довготривалою. До того ж це остання економічна карта Росії. Якщо Європа зробить так, що її економіка переживе холодний сезон, російський шантаж зазнає невдачі. Москва не зможе оголосити перемогу над Києвом, спираючись на тремтячих від холоду жителів Відня, Праги і Берліна.

Без сумніву, європейська економіка уразлива. «Північний потік-1» працює менш ніж на 20% потужності, а інші газопроводи, які проходять через Східну Європу, під загрозою. Через це деякі країни зіштовхнулися з загрозою фізичної нестачені газу взимку. Попри те, що європейські запаси газу більші, ніж торік, згідно з даними МВФ , повне російське газове ембарго призведе до того, що в Німеччині, Італії і Австрії буде на 15% менше палива, ніж їм би хотілося. Чехія, Словаччина і Угорщина зіштовхнуться з нестачею на рівні 40% від нормального рівня споживння. В усіх країнах почнуть зростати ціни. Вже зараз роздрібна ціна газу в Європі становить близько 200 євро за Мегаватт-годину. Хоча до лютого ця ціна не перевищувала 25 євро, що у вісім разів менше.

Коли ціни на імпортовені необхідні ресурси зростають, реальні доходи і здатність населення витрачати гроші на неважливі речі падає. Рецесію в таких умов неуникнути. Такий похмурий, але реалістичний висновок зробив Банк Англії в своєму прогнозі. Досить скоро про такі ж перспективі скажуть і офіційні прогнози єврозони. Навіть Франція, яка інтенсивно користується ядерною енергетикою, не зможе уникнути проблем. Тому що її енергетичний сектор має свої проблеми і глибоко інтегрований в загальну європейську економіку.