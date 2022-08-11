FT: Європа здатна пережити зиму, попри газовий шантаж Росії

Енергетична заміна, солідарність і ощадливість можуть допомогти європейцям впоратися з наслідками російського газового ембарго, інформує ZN.ua.

FT: Європа здатна пережити зиму, попри газовий шантаж Росії
© Профиль

Владімір Путін, напевне, думає, що лідери Європи вчора народилися. Російський автократ дав чітко зрозуміти, що застосує поставки газу як економічну зброю наступної зими. Але європейські поліитки і голови центральних банків досі говорять про російське енергетичне ембарго як лише про гіпотетичну можливосіть.

Фактично не існує способу уникнути загальноєвропейської рецесії, - пише Financial Times. Однак, вона не обов’язково повинна бути глибокою чи довготривалою. До того ж це остання економічна карта Росії. Якщо Європа зробить так, що її економіка переживе холодний сезон, російський шантаж зазнає невдачі. Москва не зможе оголосити перемогу над Києвом, спираючись на тремтячих від холоду жителів Відня, Праги і Берліна.

Без сумніву, європейська економіка уразлива. «Північний потік-1» працює менш ніж на 20% потужності, а інші газопроводи, які проходять через Східну Європу, під загрозою. Через це деякі країни зіштовхнулися з загрозою фізичної нестачені газу взимку. Попри те, що європейські запаси газу більші, ніж торік, згідно з даними МВФ, повне російське газове ембарго призведе до того, що в Німеччині, Італії і Австрії буде на 15% менше палива, ніж їм би хотілося. Чехія, Словаччина і Угорщина зіштовхнуться з нестачею на рівні 40% від нормального рівня споживння. В усіх країнах почнуть зростати ціни. Вже зараз роздрібна ціна газу в Європі становить близько 200 євро за Мегаватт-годину. Хоча до лютого ця ціна не перевищувала 25 євро, що у вісім разів менше.

Коли ціни на імпортовені необхідні ресурси зростають, реальні доходи і здатність населення витрачати гроші на неважливі речі падає. Рецесію в таких умов неуникнути. Такий похмурий, але реалістичний висновок зробив Банк Англії в своєму прогнозі. Досить скоро про такі ж перспективі скажуть і офіційні прогнози єврозони. Навіть Франція, яка інтенсивно користується ядерною енергетикою, не зможе уникнути проблем. Тому що її енергетичний сектор має свої проблеми і глибоко інтегрований в загальну європейську економіку.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
Forbes: Після удару по базі в Криму авіації Росії доведеться відійти подалі від УкраїниForbes: Після удару по базі в Криму авіації Росії доведеться відійти подалі від України
Швейцарія представлятиме інтереси України в РосіїШвейцарія представлятиме інтереси України в Росії
Focus: У Росії заговорили про «драматичне» становище армії, яка воює проти УкраїниFocus: У Росії заговорили про «драматичне» становище армії, яка воює проти України
The Telegraph: Удар по авіабазі в Криму створює нові серйозні проблеми для армії РосіїThe Telegraph: Удар по авіабазі в Криму створює нові серйозні проблеми для армії Росії
Союзник росії підхопив добрий приклад Казахстану і руйнує військові амбіції кремля: що сталосяСоюзник росії підхопив добрий приклад Казахстану і руйнує військові амбіції кремля: що сталося
Для продовження війни, Росії треба зібрати нові сили, що буде вкрай складно – британська розвідкаДля продовження війни, Росії треба зібрати нові сили, що буде вкрай складно – британська розвідка
WSJ: Заходу потрібно викрити блеф Росії про мирні переговори з УкраїноюWSJ: Заходу потрібно викрити блеф Росії про мирні переговори з Україною
Редактор WP: Китай може винести п’ять уроків з війни Росії проти УкраїниРедактор WP: Китай може винести п’ять уроків з війни Росії проти України
Подоляк розповів, навіщо Росії переговори насправдіПодоляк розповів, навіщо Росії переговори насправді
"Спроба виклянчити переговори": експерт пояснив шантаж росії навколо Запорізької АЕС"Спроба виклянчити переговори": експерт пояснив шантаж росії навколо Запорізької АЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости