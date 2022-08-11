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2022-08-11
Путін вустами Пєскова загрожує “демілітаризувати” завод із виробництва “Байрактарів”, якщо такий з'явиться в Україні
А також загрожує українцям "продовжити страждання".
© Український Мілітарний Портал
Завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar, якщо такий буде збудований в Україні, "відразу потрапить під демілітаризацію", заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков,
За словами Пєскова, факт появи такого заводу "лише продовжить страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою "спеціальної операції".
Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що двостороння угода щодо будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні вже затверджена урядом і перебуває у Верховній Раді в очікуванні на ратифікацію.
Юлія Мельничук, ZN.ua