Уряд пропонує змінити закон про відповідальність за колабораціонізм

Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроект , яким пропонує уточнити у Кримінальному кодексі відповідальність за колабораційну діяльність.

Відповідно до запропонованих до Кримінального кодексу змін, до колабораційної діяльності належить саме "добровільне ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території". Водночас у чинній редакції Кримінального кодексу колаборацією вважається "ведення господарської діяльності, взаємодія з державою агресором…".

Згідно з пояснювальною запискою, зміни мають вивести з-під заборони частину господарської діяльності, яка має проводитись для забезпечення життєдіяльності територій, незважаючи на їхню фактичну окупацію. Зокрема під кримінальну відповідальність не підпадає господарська діяльність із державою-агресором, що здійснюється під тиском окупаційних органів.

"Під дію цієї статті (про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, - реж) потрапила цілком правомірна діяльність, зокрема заходи, спрямовані на вирішення гуманітарних проблем, медичного обслуговування, діяльності в галузі трубопровідного транспорту, робота в магазині... Україна не повинна покладатися виключно на обов'язки держави-окупанта згідно з міжнародним гуманітарним правом забезпечення окупованих територій", - йдеться в пояснювальній записці.