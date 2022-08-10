Жителі Маріуполя отримують повідомлення з «пропозицією роботи» в новому підрозділі збройних сил РФ

У Маріуполі активізувалася прихована мобілізація. Жителі міста почали отримувати повідомлення із «пропозицією роботи» в новому підрозділі російських збройних сил. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Почалося! У Маріуполі проходить прихована мобілізація! Жителі почали отримувати смс з нібито пропозицією роботи у «новому підрозділі». Насправді людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це робили у Донецьку», - йдеться у повідомленні.

Це вказує на те, що у російських загарбників не все так добре на фронті, як вони намагаються це показати у пропагандистських ЗМІ.

В міськраді вважають, що війська РФ насправді бояться контрнаступу ЗСУ, тому готові використовувати жителів тимчасово окупованих територій у ролі гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції.

«Закликаємо маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів. Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну», - наголосили у міськраді.