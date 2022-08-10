В Японії сформували новий склад уряду

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зробив «перестановки» в уряді, намагаючись зупинити зниження громадської підтримки та розірвати будь-які зв'язки з релігійною групою, яка опинилася в центрі уваги через убивство колишнього прем'єра Сіндзо Абе.

Кісіда сподівається, що кадрові зміни в уряді допоможуть впоратися з тим, що він назвав «найбільшими проблемами післявоєнної епохи», від пандемії COVID-19 та інфляції до війни РФ проти України та посилення напруги навколо Тайваню, повідомляє Kyodo .

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно оголосив новий склад уряду. Повідомляється, що на своїх посадах залишилися глава МЗС Йосімаса Хаясі, міністр фінансів Сюн'їті Судзукі та міністр з економічного відновлення Дайсіро Ямагіва.