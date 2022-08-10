В Японії сформували новий склад уряду
Прем'єр-міністр сподівається, що кадрові зміни допоможуть впоратися з «найбільшими проблемами післявоєнної епохи», інформує
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зробив «перестановки» в уряді, намагаючись зупинити зниження громадської підтримки та розірвати будь-які зв'язки з релігійною групою, яка опинилася в центрі уваги через убивство колишнього прем'єра Сіндзо Абе.
Кісіда сподівається, що кадрові зміни в уряді допоможуть впоратися з тим, що він назвав «найбільшими проблемами післявоєнної епохи», від пандемії COVID-19 та інфляції до війни РФ проти України та посилення напруги навколо Тайваню, повідомляє
Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно оголосив новий склад уряду. Повідомляється, що на своїх посадах залишилися глава МЗС Йосімаса Хаясі, міністр фінансів Сюн'їті Судзукі та міністр з економічного відновлення Дайсіро Ямагіва.
Міністром оборони країни став Ясукадзу Хамада. Ясутосі Нісімура, який у минулому був міністром з економічного розвитку, призначили міністром економіки, торгівлі та промисловості. Нісімура також буде відповідальним за економічні зв'язки країни з РФ.