Росіяни могли б платити за відновлення України під час подорожей – дипломат

Громадяни Росії могли б допомагати відновлювати Україну під час подорожей до інших країн, вважає співголова міжнародної робочої групи із санкцій проти РФ , дипломат Майкл Макфол.

До Фонду відновлення України можна було б перераховувати спецподатки із візових зборів росіян, вважає він.

«Кожен громадянин Росії, який отримує візу для поїздки до вільної країни, має сплатити податок чи додатковий збір. Кошти, отримані від цих спеціальних податків чи зборів, мають бути потім передані Фонду реконструкції України », - запропонував Макфол.

