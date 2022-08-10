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2022-08-10
У Бучі поховали 15 загиблих під час окупації людей, чиї особи не вдалось встановити
Місцева влада зобов’язана поховати тіла людей, якщо не знайшлися їхні родичі
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У Бучі місцева влада організувала поховання 15 невстановлених людей, які були закатовані та вбиті під час російської окупації у березні. Про це повідомляє «
Як розповіла журналістам радниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська, всі ці люди були вбиті російськими військовими наприкінці лютого або впродовж березня. Серед загиблих – 14 чоловіків та одна жінка, яка була спалена в машині. Вісьмох чоловіків знайшли в Мироцькому, вони були закатовані і розстріляні. На всіх тілах є сліди тортур, поранення в голову і грудну клітину, інформує
Юлія Лавришин, ZN.ua