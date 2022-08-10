У Бучі поховали 15 загиблих під час окупації людей, чиї особи не вдалось встановити

У Бучі місцева влада організувала поховання 15 невстановлених людей, які були закатовані та вбиті під час російської окупації у березні. Про це повідомляє « Суспільне ».

Як розповіла журналістам радниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська, всі ці люди були вбиті російськими військовими наприкінці лютого або впродовж березня. Серед загиблих – 14 чоловіків та одна жінка, яка була спалена в машині. Вісьмох чоловіків знайшли в Мироцькому, вони були закатовані і розстріляні. На всіх тілах є сліди тортур, поранення в голову і грудну клітину, інформує ZN.ua .