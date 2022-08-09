Більшість росіян не готові особисто йти на війну, охочих допомогти армії РФ матеріально теж небагато — опитування

Новий наступ РФ на Київ підтримують 60% росіян, а мирний договір з Україною — 65%, інформує ZN.ua.

Більшість росіян не готові особисто йти на війну, охочих допомогти армії РФ матеріально теж небагато — опитування
© Минобороны РоSSии/t.me

Більшість росіян не готові особисто воювати проти України. Охочих допомогти армії РФ матеріально теж небагато. Більше половини росіян вважають, що війна проти України затягнулася, 60% респондентів підтримали б намір глави Кремля Владіміра Путіна розпочати новий наступ на Київ, але водночас 65% опитаних схвалили б рішення зупинити війну і підписати мирну угоду. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Russian Field, які опублікувало російське видання «Коммерсантъ».

Думку про те, що війна затягнулася, підтримали 59% респондентів. Зворотної думки дотримуються 28% опитаних росіян, а 13% було важко відповісти або вони відмовилися відповідати на це запитання.

Також 41% опитаних зізналися, що відчувають «втому від новин» про хід війни, але більшість (56%) такого відчуття не мають. При цьому, на думку 30% респондентів, війна триватиме ще більше року, а 18% вважають, що воєнні дії закінчаться протягом року. На завершення війни протягом півроку сподіваються 20% опитаних, і лише 13% респондентів чекають на закінчення бойових дій у межах одного-трьох місяців.

У той же час майже дві третини опитаних росіян (62%) не готові особисто воювати. Про бажання взяти учать у війні заявили 29% респондентів, причому найчастіше таке бажання мають люди віком від 45 до 59 років (37%), тоді як серед чоловіків від 18 до 29 років таких лише 23%.

Охочих допомогти російським військовим матеріально теж небагато: 67% взагалі не готові жертвувати власні кошти на підтримку солдатів, а 12% згодні витрачати на військових не більше тисячі рублів на місяць.

Згідно з опитуванням, рішення Путіна «завтра оголосити про початок нового наступу на Київ» готові підтримати 60% респондентів, 26% виступили б проти.

При цьому, майже такий самий результат соціологи зафіксували і щодо запитання про гіпотетичне рішення глави Кремля вже «завтра» зупинити війну та підписати мирну угоду: 65% її схвалили б, а 28% були б проти.

Загалом за продовження війни висловилося 52% респондентів, тоді як перехід до мирних переговорів підтримали 38% опитаних.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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