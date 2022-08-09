WSJ: Заходу потрібно викрити блеф Росії про мирні переговори з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров минулого тижня побував в Африці. Під час своєї поїздки він стверджував, що Москва хотіла б знайти політичне рішення, щоб закінчити війну, яку вона розв’язала проти України. Але, мовляв, Київ «зриває» цю ініціативу за вказівкою США .

Російські дипломати повторюють цю ж тезу, розповідаючи американським ЗМІ і політикам, що Вашингтон уникає дипломатичних контактів і блокує пошуки мирного рішення. Про це в статті для Wall Street Journal пише американський дипломат, колишній постійний представник США в ООН Залмай Халілзад.