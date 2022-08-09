WSJ: Заходу потрібно викрити блеф Росії про мирні переговори з Україною

Москва стверджує, що хоче досягти політичного рішення, але насправді вона поставиться до переговорів серйозно лише за умови, що з’явиться реальна загроза російської поразки у війні, інформує ZN.ua.

Міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров минулого тижня побував в Африці. Під час своєї поїздки він стверджував, що Москва хотіла б знайти політичне рішення, щоб закінчити війну, яку вона розв’язала проти України. Але, мовляв, Київ «зриває» цю ініціативу за вказівкою США.

Російські дипломати повторюють цю ж тезу, розповідаючи американським ЗМІ і політикам, що Вашингтон уникає дипломатичних контактів і блокує пошуки мирного рішення. Про це в статті для Wall Street Journal пише американський дипломат, колишній постійний представник США в ООН Залмай Халілзад.

Він називає російські твердження «маячнею». Існують канали зв’язку на високому рівні, щоб доносити серйозні послання. І якщо чиновники в Москві хочуть обговорити пошуки політичного рішення, вони точно знають, як користуватися цими каналами. Держсекретар Ентоні Блінкен і радник президента США з національної безпеки Джейкс Салліван говорили зі своїми російськими колегами. Немає жодних ознак того, що Владімір Путін справді хоче домовлятися про мир.


Лесь Димань, ZN.ua





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