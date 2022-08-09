“Театр абсурду”: рідні бійців “Азову” просять “Червоний хрест” втрутитися в процес судилища над військовими

""Міжнародний" трибунал неможливий у "республіці", яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Осетія та Абхазія. Готується пропагандистське шоу", інформує ZN.ua.

Вчора українські медіа сколихнула новина про підготовку загарбниками «міжнародного» трибуналу над захисниками Маріуполя з «Азовсталі». Рідні військовополонених закликали гарантів безпеки – Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН втрутитися в процес, який вони вважають не чим іншим, як театром абсурду.

У повідомленні зазанчають, що результати судилища визнають хіба що на територіях, що перебувають під прямим чи опосередкованим впливом Кремля. А також констатують, що «трибунал» не матиме жодної сили в правовому полі України.

«Міжнародний» трибунал неможливий у «республіці», яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Осетія та Абхазія. Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі”.


Оксана Коваль, ZN.ua





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