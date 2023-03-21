Союзники перебувають у процесі узгодження нових цілей для виробництва боєприпасів – Столтенберг

Очільник НАТО додав, що сім із 30 країн НАТО на даний час виконали завдання зі збільшення своїх оборонних витрат до 2% ВВП, інформує ZN.ua.

Союзники перебувають у процесі узгодження нових цілей для виробництва боєприпасів – Столтенберг
© Голос Америки (українська служба)

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО працює над узгодженням нових цілей щодо виробництва потрібного озброєння для України. Про це повідомляє офіційний сайт Альянсу.

"Щоб зберегти підтримку України та одночасно захистити Альянс, союзники також перебувають у процесі узгодження нових цільових показників потужностей для виробництва боєприпасів, що вирішують у бою, і взаємодіють з промисловістю для нарощування виробництва", – зазначається у повідомленні.

Генсек НАТО також підкреслив, що сім із 30 країн НАТО на даний час виконали завдання зі збільшення своїх оборонних витрат до 2% ВВП. На липневому саміті у Вільнюсі вони мають ухвалити нові зобов'язання та підвищити їх понад 2% ВВП.

Альянс також посилить захист критично важливої національної інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи, зокрема шляхом створення Координаційної групи з підводної інфраструктури та спільної оперативної групи НАТО-ЄС.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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