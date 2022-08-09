США не дають Росії заморозити конфлікт: головне з розмови Зеленського і Клінтона
Президент України закликав співрозмовника вимагати посилення тиску на РФ через ядерний тероризм, інформує
Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову із 42-м президентом США Біллом Клінтоном. Сторони обговорили війну в Україні, зокрема, ядерний шантаж Росії.
Зеленський подякував Сполученим Штатам за всебічну підтримку України і наголосив на важливості не допустити заморозки конфлікту, чого зараз прагне Кремль.
«США допомагають нам не дати Росії заморозити цей конфлікт. А це саме те, чого прагне Росія. Ми добре знаємо, що відбувається із «замороженими конфліктами». Це розтягується на роки, десятки років. Ми не можемо цього допустити», -
Сторони обговорили подальше посилення санкцій проти агресора через обстріли та мінування Запорізької АЕС. Зеленський закликав Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до ядерного терору РФ.
Президент України також закликав «суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями» не втрачати відчуття актуальності нинішньої війни і розповів про оборонні потреби нашої держави.
Окремо співрозмовники також обговорили участь у майбутніх міжнародних заходах.