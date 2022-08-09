США не дають Росії заморозити конфлікт: головне з розмови Зеленського і Клінтона

Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову із 42-м президентом США Біллом Клінтоном. Сторони обговорили війну в Україні, зокрема, ядерний шантаж Росії.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за всебічну підтримку України і наголосив на важливості не допустити заморозки конфлікту, чого зараз прагне Кремль.

«США допомагають нам не дати Росії заморозити цей конфлікт. А це саме те, чого прагне Росія. Ми добре знаємо, що відбувається із «замороженими конфліктами». Це розтягується на роки, десятки років. Ми не можемо цього допустити», - сказав Зеленський.

Сторони обговорили подальше посилення санкцій проти агресора через обстріли та мінування Запорізької АЕС. Зеленський закликав Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до ядерного терору РФ .

Президент України також закликав «суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями» не втрачати відчуття актуальності нинішньої війни і розповів про оборонні потреби нашої держави.

Окремо співрозмовники також обговорили участь у майбутніх міжнародних заходах.