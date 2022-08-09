Зачепить і Європу: науковець про ризики катастрофи на ЗАЕС

У разі ймовірної аварії на окупованій Запорізькій атомній електростанції, чим зараз погрожують російські терористи, в зону ураження потрапить не лише південь України, а й низка інших країн. Такий прогноз у своєму Facebook опублікував завідувач відділу математичного моделювання довкілля в Інституті проблем математичних машин та систем НАН України Іван Ковалець.

Він зазначив, що детальніша інформація про те, що саме відбувається на Запорізькій АЕС, є в «Енергоатому».