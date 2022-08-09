Зачепить і Європу: науковець про ризики катастрофи на ЗАЕС
В зоні найбільшого радіаційного впливу опиниться не лише південь України, а й низка країн Європи, інформує
У разі ймовірної аварії на окупованій Запорізькій атомній електростанції, чим зараз погрожують російські терористи, в зону ураження потрапить не лише південь України, а й низка інших країн. Такий прогноз у своєму Facebook
Він зазначив, що детальніша інформація про те, що саме відбувається на Запорізькій АЕС, є в «Енергоатому».
«Наскільки я розумію, є загроза знеструмлення енергоблоку та відповідно виходу з ладу системи охолодження. Це може призвести до важких аварій. Я не фахівець в обрахунку обсягів викидів при аваріях на АЕС, а займаюсь саме обрахунками атмосферного розповсюдження коли викид відбувся. Але є оприлюднені розрахунки викидів, здійснені