Євросоюз запропонував фінальний текст щодо ядерної угоди з Іраном – WSJ
Кожен пункт обговорено «до нудоти», кажуть у ЄС.
Дипломати Європейського Союзу склали проєкт фінального тексту ядерної угоди з Іраном і вважають, що тепер сторони мають ухвалити фінальне рішення, повідомляє
"Текст, поданий координатором, вимагав від нас максимальної гнучкості. Це означає завершення переговорів, які тривали майже півтора року. Настав час для фінального рішення", - сказав один із європейських чиновників.
Другий високопоставлений європейський чиновник заявив, що простір для подальших переговорів вичерпаний і кожен пункт обговорювався «до нудоти».
У 2015 році Іран та шість країн (США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина) уклали угоду «Спільний всеосяжний план дій» (СВПД), згідно з якою Тегеран мав обмежити розвиток своєї ядерної програми до рівня мирних цілей та допустити до ядерних об'єктів міжнародних інспекторів в обмін на скасування руйнівних для країни економічних санкцій.