Євросоюз запропонував фінальний текст щодо ядерної угоди з Іраном – WSJ

Кожен пункт обговорено «до нудоти», кажуть у ЄС.

Дипломати Європейського Союзу склали проєкт фінального тексту ядерної угоди з Іраном і вважають, що тепер сторони мають ухвалити фінальне рішення, повідомляє The Wall Street Journal.

"Текст, поданий координатором, вимагав від нас максимальної гнучкості. Це означає завершення переговорів, які тривали майже півтора року. Настав час для фінального рішення", - сказав один із європейських чиновників.

Другий високопоставлений європейський чиновник заявив, що простір для подальших переговорів вичерпаний і кожен пункт обговорювався «до нудоти».

У 2015 році Іран та шість країн (США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина) уклали угоду «Спільний всеосяжний план дій» (СВПД), згідно з якою Тегеран мав обмежити розвиток своєї ядерної програми до рівня мирних цілей та допустити до ядерних об'єктів міжнародних інспекторів в обмін на скасування руйнівних для країни економічних санкцій.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
Путінські війська геть сказилися та ставлять світ перед загрозою ядерної катастрофи — СтефанчукПутінські війська геть сказилися та ставлять світ перед загрозою ядерної катастрофи — Стефанчук
Війна в Грузії: США закликали Росію виконати умови угодиВійна в Грузії: США закликали Росію виконати умови угоди
Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із ЗеленськимЕрдоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським
США хочуть ліквідації ядерної зброї по всьому світу – ПентагонСША хочуть ліквідації ядерної зброї по всьому світу – Пентагон
250 окупантів за добу стали "хорошими": зведення Генштабу щодо втрат Росії250 окупантів за добу стали "хорошими": зведення Генштабу щодо втрат Росії
Аргументів у звіті Amnesty International щодо тактики ЗСУ недостатньо для правової оцінки – МамедовАргументів у звіті Amnesty International щодо тактики ЗСУ недостатньо для правової оцінки – Мамедов
Влада повинна змінити кадрову політику щодо ССО — генералВлада повинна змінити кадрову політику щодо ССО — генерал
Євросоюз виділить допомогу навчальним закладам України, а також жертвам сексуального насильстваЄвросоюз виділить допомогу навчальним закладам України, а також жертвам сексуального насильства
Росія грубо порушила три головні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – МЗСРосія грубо порушила три головні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – МЗС
The Hill: Не можна штовхати Україну до мирної угоди з Росією, це шлях до ще більшої війниThe Hill: Не можна штовхати Україну до мирної угоди з Росією, це шлях до ще більшої війни
Последние новости
Подгружаем последние новости