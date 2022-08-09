Євросоюз запропонував фінальний текст щодо ядерної угоди з Іраном – WSJ

Дипломати Європейського Союзу склали проєкт фінального тексту ядерної угоди з Іраном і вважають, що тепер сторони мають ухвалити фінальне рішення, повідомляє The Wall Street Journal .

"Текст, поданий координатором, вимагав від нас максимальної гнучкості. Це означає завершення переговорів, які тривали майже півтора року. Настав час для фінального рішення", - сказав один із європейських чиновників.

Другий високопоставлений європейський чиновник заявив, що простір для подальших переговорів вичерпаний і кожен пункт обговорювався «до нудоти».