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2022-08-08
Попрацював HIMARS: з'явилося відео наслідків нового удару по Антонівському мосту
З'явилося відео наслідків нового удару Збройних сил України по Антонівському мосту в Херсонській області.
Відповідні кадри опубліковано на YouTube, інформує
Співробітники слідчого комітету РФ зафіксували чотири вирви від влучення ракети та пошкодження будівельної техніки, яка ремонтувала міст після минулих обстрілів.
Удари ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах 8 серпня підтвердила представник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
"Відпрацьовано вогневий контроль, який ми тримали кілька діб на цьому напрямку. Є досить важливі влучення як по Антонівському, так і по Каховському мостам", - сказала вона.
Маргарита Лепс, Апостроф