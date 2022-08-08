Попрацював HIMARS: з'явилося відео наслідків нового удару по Антонівському мосту

З'явилося відео наслідків нового удару Збройних сил України по Антонівському мосту в Херсонській області.

Відповідні кадри опубліковано на YouTube, інформує Апостроф .

Співробітники слідчого комітету РФ зафіксували чотири вирви від влучення ракети та пошкодження будівельної техніки, яка ремонтувала міст після минулих обстрілів.

Удари ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах 8 серпня підтвердила представник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Відпрацьовано вогневий контроль, який ми тримали кілька діб на цьому напрямку. Є досить важливі влучення як по Антонівському, так і по Каховському мостам", - сказала вона.