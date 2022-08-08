Китай завершив військові навчання біля Тайваню

Китай завершив свої військові навчання у Тайваньській протоці, що були розпочаті у відповідь на візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на державне телебачення Китаю.

Зазначається, що ці навчання Китай проводив, аби продемонструвати зростаючу військову міць Пекіна та рішучість кинути виклик «будь-яким спробам відокремити Тайвань від Китаю». Також китайське телебачення повідомляє, що армія КНР тепер проводитиме «регулярні» навчання біля Тайваню і що «історичне завдання» «возз'єднання» Китаю може бути реалізовано.