Китай завершив військові навчання біля Тайваню
Пекін назвав навчання демонстрацією зростаючої військової міці та рішучості кинути виклик «будь-яким спробам відокремити Тайвань від Китаю», інформує
Китай завершив свої військові навчання у Тайваньській протоці, що були розпочаті у відповідь на візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань. Про це повідомляє
Зазначається, що ці навчання Китай проводив, аби продемонструвати зростаючу військову міць Пекіна та рішучість кинути виклик «будь-яким спробам відокремити Тайвань від Китаю». Також китайське телебачення повідомляє, що армія КНР тепер проводитиме «регулярні» навчання біля Тайваню і що «історичне завдання» «возз'єднання» Китаю може бути реалізовано.