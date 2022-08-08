Чекають окупантів: за один день у Бахмуті затримали шістьох прихильників «руского міра»

У телефонах цих людей виявили переписки з росіянами.

Чекають окупантів: за один день у Бахмуті затримали шістьох прихильників «руского міра»
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Поки у Донецькій області тривають важкі кровопролитні бої з окупаційною армією Росії, деякі люди відверто чекають окупантів. Лише за один день українські правоохоронці затримали в Бахмуті шістьох прихильників «русского міра». Про це у своєму Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Один наш день у Бахмуті: затримали шість підсвинків, що чекають мордор. Розруха і смерть – те, що несуть орки. Однак деяким недостатньо горя, що несе у собі мир мордору. Ці потвори захоплюються та чекають на нього: переписки зі свинособаками, сум за совком, отримання рублів за наводку, неприхована ненависть до України й українського… Так, такі люди нам теж зустрічаються на нашій, українській землі», – написав Олексій Білошицький, інформує ZN.ua.

Він також зазначив, що при цьому ці прихильники «русского міра» не гребують отримати гуманітарну допомогу від України та користуються українським паспортом.

«Не сховаєтесь. Ми і далі будемо затримувати цих перевертнів», – додав Олексій Білошицький.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
Командир окупантів ЗАЕС: «Тут буде або російська земля – або випалена пустеля»Командир окупантів ЗАЕС: «Тут буде або російська земля – або випалена пустеля»
На донецькому напрямку ЗСУ завдали удару по скупченню військової техніки та живої сили окупантівНа донецькому напрямку ЗСУ завдали удару по скупченню військової техніки та живої сили окупантів
ЗСУ за добу знищили 10 баз, складів та командних пунктів окупантів: картаЗСУ за добу знищили 10 баз, складів та командних пунктів окупантів: карта
Окупантів стало менше на 300 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаОкупантів стало менше на 300 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Попри перекидання частини живої сили та техніки на південь, основні зусилля ворог зосередив на сході України — ГайдайПопри перекидання частини живої сили та техніки на південь, основні зусилля ворог зосередив на сході України — Гайдай
ЗСУ досягли значних успіхів у знищенні логістики й тилових баз окупантів – ЗеленськийЗСУ досягли значних успіхів у знищенні логістики й тилових баз окупантів – Зеленський
Де гинули люди. Андрій Бєдняков відреагував на цинічний концерт окупантів на руїнах "Азовсталі"Де гинули люди. Андрій Бєдняков відреагував на цинічний концерт окупантів на руїнах "Азовсталі"
У Макіївці горить склад окупантів, лунають потужні вибухи: фото та відеоУ Макіївці горить склад окупантів, лунають потужні вибухи: фото та відео
ЗСУ "відмінусували" шість складів з боєприпасами та пункти управління окупантів на півдніЗСУ "відмінусували" шість складів з боєприпасами та пункти управління окупантів на півдні
У Костянтинівці снаряд окупантів потрапив до житлового багатоповерхового будинку - під завалами люди: фотоУ Костянтинівці снаряд окупантів потрапив до житлового багатоповерхового будинку - під завалами люди: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости