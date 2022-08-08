Чекають окупантів: за один день у Бахмуті затримали шістьох прихильників «руского міра»

Поки у Донецькій області тривають важкі кровопролитні бої з окупаційною армією Росії, деякі люди відверто чекають окупантів. Лише за один день українські правоохоронці затримали в Бахмуті шістьох прихильників «русского міра». Про це у своєму Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Один наш день у Бахмуті: затримали шість підсвинків, що чекають мордор. Розруха і смерть – те, що несуть орки. Однак деяким недостатньо горя, що несе у собі мир мордору. Ці потвори захоплюються та чекають на нього: переписки зі свинособаками, сум за совком, отримання рублів за наводку, неприхована ненависть до України й українського… Так, такі люди нам теж зустрічаються на нашій, українській землі», – написав Олексій Білошицький, інформує ZN.ua .

Він також зазначив, що при цьому ці прихильники «русского міра» не гребують отримати гуманітарну допомогу від України та користуються українським паспортом.

«Не сховаєтесь. Ми і далі будемо затримувати цих перевертнів», – додав Олексій Білошицький.