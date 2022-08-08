Байден виходить з двотижневої самоізоляції

Президент США одужав від COVID-19.

Байден виходить з двотижневої самоізоляції
© Flickr/White House

Президент США Джо Байден здав другий негативний тест на коронавірус і може вийти із самоізоляції, яка тривала 18 днів, повідомляє CNN.

«Сьогодні вранці тест президента на антиген SARS-CoV-2 був негативним другий день поспіль. Він безпечно повернеться до громадської діяльності та президентських поїздок», - повідомив його лікар Кевін О’Коннор.

Негативний тест Байден також здав у суботу, 6 серпня. Однак він залишався на самоізоляції до ранку неділі, перед тим, як вирушити в Рехобот-Біч, штат Делавер.

Залишаючи Білий дім, Байден сказав журналістам, що почувається добре: «Після 18 днів я чистий!».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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