Байден виходить з двотижневої самоізоляції

Президент США Джо Байден здав другий негативний тест на коронавірус і може вийти із самоізоляції, яка тривала 18 днів, повідомляє CNN .

«Сьогодні вранці тест президента на антиген SARS-CoV-2 був негативним другий день поспіль. Він безпечно повернеться до громадської діяльності та президентських поїздок», - повідомив його лікар Кевін О’Коннор.

Негативний тест Байден також здав у суботу, 6 серпня. Однак він залишався на самоізоляції до ранку неділі, перед тим, як вирушити в Рехобот-Біч, штат Делавер.

Залишаючи Білий дім, Байден сказав журналістам, що почувається добре: «Після 18 днів я чистий!».