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2022-08-08
Байден виходить з двотижневої самоізоляції
Президент США одужав від COVID-19.
© Flickr/White House
Президент США Джо Байден здав другий негативний тест на коронавірус і може вийти із самоізоляції, яка тривала 18 днів, повідомляє
«Сьогодні вранці тест президента на антиген SARS-CoV-2 був негативним другий день поспіль. Він безпечно повернеться до громадської діяльності та президентських поїздок», - повідомив його лікар Кевін О’Коннор.
Негативний тест Байден також здав у суботу, 6 серпня. Однак він залишався на самоізоляції до ранку неділі, перед тим, як вирушити в Рехобот-Біч, штат Делавер.
Залишаючи Білий дім, Байден сказав журналістам, що почувається добре: «Після 18 днів я чистий!».
Ольга Чекіс, ZN.ua