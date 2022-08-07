Росіяни вбили Маріуполь: у мережі показали страшні кадри

У мережі з'явилися фото руїн багатостраждального Маріуполя, який знаходиться під російською окупацією.

Моторошні кадри опубліковано в Telegram-каналі Mrpl News, інформує Апостроф .

"Маріуполь. Те, що не покажуть росЗМІ”, – йдеться у повідомленні.

На знімках видно зруйновані будівлі колись процвітаючого міста, яке загарбники цілеспрямовано знищували день у день “прасуючи” його важкою артилерією, реактивними системами залпового вогню, скидаючи авіабомби та обстрілюючи балістичними ракетами.

Наразі загарбники створюють ілюзію "відновлення" Маріуполя. Росіяни встановлюють батареї у квартирах, від яких залишилися лише обвуглені стіни. Білі радіатори опалення на тлі суцільної розрухи виглядають дуже контрастно.