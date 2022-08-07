Контрррозвідники СБУ знищили військову техніку РФ ударними дронами

Контррозвідники СБУ продовжують "демілітаризувати" війська РФ ударними дронами, інформує Служба безпеки України в Facebook.

За останній тиждень бійці відомства спільно зі 112 бригадою територіальної оборони знищили дев'ять одиниць російської бойової техніки.

"Українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться". Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі", - йдеться в повідомленні.