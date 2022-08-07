Окупанти контролюють лише частину селища Піски: карти бойових дій від ISW

У ході бойових дій підрозділам ЗС РФ вдалося захопити лише частину населеного пункту Піски, який розташований поряд з окупованим Донецьком, інформує Апостроф.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 6 серпня.

За даними аналітиків, у суботу ЗС РФ провели кілька наземних атак на Донецькому напрямку, намагаючись прорвати лінію оборони підрозділів Збройних сил України у районі Авдіївка-Донецьк.

У своєму звіті ISW посилається на заяву Генерального штабу ЗСУ про те, що окупаційні війська також штурмували позиції української армії в районі Спартака-Авдіївки та Новоселівки Другої-Красногорівки. Крім цього, ЗС РФ намагалися просунутися на захід від своїх позицій у Олександрівки у бік Мар'їнки - за 5 км на західному напрямку від Петрівського району Донецька.

"Українські джерела спростували заяви Росії про те, що російські сили повністю контролюють Піски, а кадри з геолокацією солдатів "днр" у Пісках вказують на те, що російські війська, ймовірно, контролюють лише південно-східну околицю Пісок", - йдеться у звіті ISW .


Богдан Соловйов, Апостроф





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