Росіян здобули нові території на сході України – ISW

Невеличке селище за 17 км від Бахмута та околиці Пісків, вході російських наземних операцій, перейшли під контроль загарбників, інформує ZN.ua.

Росіян здобули нові території на сході України – ISW
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські окупаційні сили здійснили низку наземних операцій в східній оперативній зоні за попередню добу. Суттєвих успіхів їм досягти не вдалося, проте певні територіальні здобутки в них все ж таки є, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На слов'янському напрямку війська РФ намагалися просунутися на західну околицю села Богородичне, що розташоване за 17 км від Слов'янська. Проте безрезультатно. Натомість російські сили продовжили застосовувати артилерію вздовж адмін кордону Харківської та Донецької областей.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни вбили Маріуполь: у мережі показали страшні кадриРосіяни вбили Маріуполь: у мережі показали страшні кадри
"Це буде сигнал для Китаю": в США попередили про нову небезпеку на тлі війни рф проти України"Це буде сигнал для Китаю": в США попередили про нову небезпеку на тлі війни рф проти України
РФ розгортає додаткові засоби ППО на території БілорусіРФ розгортає додаткові засоби ППО на території Білорусі
Подвійне оподаткування для біженців з України: Гетманцев розповів про планиПодвійне оподаткування для біженців з України: Гетманцев розповів про плани
Попри перекидання частини живої сили та техніки на південь, основні зусилля ворог зосередив на сході України — ГайдайПопри перекидання частини живої сили та техніки на південь, основні зусилля ворог зосередив на сході України — Гайдай
Росіяни замінували ЗАЕС та об'єкти у Херсоні – ЮсовРосіяни замінували ЗАЕС та об'єкти у Херсоні – Юсов
Росіяни крадуть гроші, які платять жителі окупованих територій за електроенергіюРосіяни крадуть гроші, які платять жителі окупованих територій за електроенергію
Донеччани звинуватили росіян в обстрілі міста, кадри: "Відкрутитися вже неможливо"Донеччани звинуватили росіян в обстрілі міста, кадри: "Відкрутитися вже неможливо"
Зеленський запровадив нову відзнаку – "За оборону України"Зеленський запровадив нову відзнаку – "За оборону України"
Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ та зазнали нових втрат: вечірнє зведення ГенштабуРосіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ та зазнали нових втрат: вечірнє зведення Генштабу
Последние новости
Подгружаем последние новости