Росіян здобули нові території на сході України – ISW

Російські окупаційні сили здійснили низку наземних операцій в східній оперативній зоні за попередню добу. Суттєвих успіхів їм досягти не вдалося, проте певні територіальні здобутки в них все ж таки є, повідомляє Інститут вивчення війни ( ISW ).

На слов'янському напрямку війська РФ намагалися просунутися на західну околицю села Богородичне, що розташоване за 17 км від Слов'янська. Проте безрезультатно. Натомість російські сили продовжили застосовувати артилерію вздовж адмін кордону Харківської та Донецької областей.