Окупанти обстріляли ракетами Харків. Інформація про постраждалих уточнюється

Ігор Терехов повідомив, що ворог обстріляв два райони Харкова, інформує ZN.ua.

Окупанти обстріляли ракетами Харків. Інформація про постраждалих уточнюється
© Getty Images

Рано вранці, 7 серпня, росіяни вкотре обстріляли Харків, повідомив мер Ігор Терехов. Окупанти випустили по місту ракети.

«Близько 04:40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів. За попередніми даними обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони. Обстріляні ракетами», – повідомив Терехов.

Інформація щодо постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу поки що уточнюється.





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