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2022-08-07
Окупанти обстріляли ракетами Харків. Інформація про постраждалих уточнюється
Ігор Терехов повідомив, що ворог обстріляв два райони Харкова, інформує
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Рано вранці, 7 серпня, росіяни вкотре обстріляли Харків,
«Близько 04:40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів. За попередніми даними обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони. Обстріляні ракетами», – повідомив Терехов.
Інформація щодо постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу поки що уточнюється.
Юлія Москаленко, ZN.ua