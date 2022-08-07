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2022-08-07
Сили оборони відкинули ворога на кількох напрямках на Донбасі
РФ продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають, інформує
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ЗСУ відбили російський наступ поблизу Богородичного, Долини та Верхньокам’янського на Донеччині,
Сили оборони також успішно зупинили ворога та відкинули назад на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве, Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски.
Наразі тривають бойові дії на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве.
Оксана Коваль, ZN.ua