Сили оборони відкинули ворога на кількох напрямках на Донбасі

ЗСУ відбили російський наступ поблизу Богородичного, Долини та Верхньокам’янського на Донеччині, повідомляє Генштаб.

Сили оборони також успішно зупинили ворога та відкинули назад на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве, Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски.

Наразі тривають бойові дії на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве.