Сили оборони відкинули ворога на кількох напрямках на Донбасі

РФ продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають, інформує ZN.ua.

Сили оборони відкинули ворога на кількох напрямках на Донбасі
© ZN.UA

ЗСУ відбили російський наступ поблизу Богородичного, Долини та Верхньокам’янського на Донеччині, повідомляє Генштаб.

Сили оборони також успішно зупинили ворога та відкинули назад на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве, Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски.

Наразі тривають бойові дії на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве.


Оксана Коваль, ZN.ua





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