Обов’язкова евакуація: з Донеччини вже вивезли понад дві тисячі людей

У регіоні точаться активні бойові дії, через які неможливо забезпечити нормальні умови життя, інформує ZN.ua.

Обов’язкова евакуація: з Донеччини вже вивезли понад дві тисячі людей
© Ірина Верещук/Telegram

Від початку обов’язкової евакуації з Донеччини вивезли понад дві тисячі людей, серед яких найуразливіші категорії, повідомили у Міністерстві реінтеграції ТОТ.

«За перший тиждень евакуйовано понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди. Дехто з громадян евакуюється навіть зі своїми домашніми улюбленцями», - розповіли у міністерстві.

Щоб виїхати з небезпечної території, варто залишити заявку за телефоном та слідувати подальшим інструкціям. Діти та підлітки можуть виїхати за згодою одного з батьків. Відмовитися від евакуації можна, написавши заяву.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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