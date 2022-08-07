Обов’язкова евакуація: з Донеччини вже вивезли понад дві тисячі людей

Від початку обов’язкової евакуації з Донеччини вивезли понад дві тисячі людей, серед яких найуразливіші категорії, повідомили у Міністерстві реінтеграції ТОТ.

«За перший тиждень евакуйовано понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди. Дехто з громадян евакуюється навіть зі своїми домашніми улюбленцями», - розповіли у міністерстві.

Щоб виїхати з небезпечної території, варто залишити заявку за телефоном та слідувати подальшим інструкціям. Діти та підлітки можуть виїхати за згодою одного з батьків. Відмовитися від евакуації можна, написавши заяву.