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2022-08-07
Обов’язкова евакуація: з Донеччини вже вивезли понад дві тисячі людей
У регіоні точаться активні бойові дії, через які неможливо забезпечити нормальні умови життя, інформує
© Ірина Верещук/Telegram
Від початку обов’язкової евакуації з Донеччини вивезли понад дві тисячі людей, серед яких найуразливіші категорії, повідомили у Міністерстві реінтеграції ТОТ.
«За перший тиждень евакуйовано понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди. Дехто з громадян евакуюється навіть зі своїми домашніми улюбленцями», -
Щоб виїхати з небезпечної території, варто залишити заявку за телефоном та слідувати подальшим інструкціям. Діти та підлітки можуть виїхати за згодою одного з батьків. Відмовитися від евакуації можна, написавши заяву.
Ольга Чекіс, ZN.ua