Чеського сенатора можуть позбавити мандата за поїздку до окупованого Криму

Вояжі на півострів у розпал російсько-української війни аморальні, вважає віце-спікер Ружичка, інформує ZN.ua.

Чеського сенатора можуть позбавити мандата за поїздку до окупованого Криму
© Сергій Аксьонов/Facebook

Чеський політик Ярослав Доубрава, відомий своїми проросійськими поглядами, може втратити мандат через поїздку до окупованого Росією Криму, повідомляє портал iDNES. Скаргу на вояж Доубрави подав віце-спікер Сенату Їржі Ружичка.

Поїздку чеського сенатора до Криму у розпал російсько-української війни Ружичка назвав аморальною, а його зустріч із головою окупаційної адміністрації Сєргєм Аксьоновим – неприпустимою.

«Доубрава – член Сенату Чехії, який неодноразово засуджував розв'язану Росією проти України війну», - нагадав віце-спікер.

Даваємо підхід Mand?tov?mu і imunitному v?boru Sen?tu на розслідування. Що sen?tor Doubrava odійшов у часі vojny на урочистості на Krym, є зvrhленим, але що говорив з ??fem ruської okupa?nej spr?vy є несподіваним. Je членом Sen?tu, котрий opakovanо odsuzuje vojну, яку на Ukrajiні веде Rusko.

— Ji?? R??i?ka (@ruzickavsenatu) August 6, 2022

Однак проросійський політик також є заступником голови Комітету з питань повноважень, до якого подав скаргу Ружичка.

Візити західних політиків на окупований півострів дуже важливі для російської пропаганди, яка намагається показати, що Росія насправді не ізольована, пояснив глава сенатського Комітету із закордонних справ Павел Фішер.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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