ГУР про теракт в Оленівці: РФ намагалася дискредитувати постачання високоточних HIMARS

Кремлівські сили здійснили теракт у виправній колонії Оленівки в так званій “ДНР” з метою дискредитації постачання Києву західної зброї, яка змінює хід війни. Про це свідчать акценти російських пропагандистів, які ті розставляли, стверджуючи, що ЗСУ самі завдали удару по тюрмі з застосуванням високоточних HIMARS. Про це йдеться в коментарі представника ГУР Міноборони Андрія Юсова, який він озвучив в ефірі телемарафону.

«З початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, це була фальсифікація. Від перших повідомлень про застосування та навмисний обстріл високоточною зброєю — це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння.