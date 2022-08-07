ГУР про теракт в Оленівці: РФ намагалася дискредитувати постачання високоточних HIMARS

"Від перших повідомлень про застосування та навмисний обстріл високоточною зброєю — це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння", інформує ZN.ua.

ГУР про теракт в Оленівці: РФ намагалася дискредитувати постачання високоточних HIMARS
© Офіс генерального прокурора

Кремлівські сили здійснили теракт у виправній колонії Оленівки в так званій “ДНР” з метою дискредитації постачання Києву західної зброї, яка змінює хід війни. Про це свідчать акценти російських пропагандистів, які ті розставляли, стверджуючи, що ЗСУ самі завдали удару по тюрмі з застосуванням високоточних HIMARS. Про це йдеться в коментарі представника ГУР Міноборони Андрія Юсова, який він озвучив в ефірі телемарафону.

«З початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, це була фальсифікація. Від перших повідомлень про застосування та навмисний обстріл високоточною зброєю — це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння.


Оксана Коваль, ZN.ua





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