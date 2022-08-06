Зеленський запровадив нову відзнаку – "За оборону України"

Володимир Зеленський постановив запровадити нову відзнаку президента України – "За оборону України". Відповідний указ розмістила пресслужба офісу президента.

Зазначеною відзнакою нагороджуватимуть тих, хто брав безпосередню участь у заходах щодо забезпечення оборони країни, а також захисту її населення та інтересів під час повномасштабної війни РФ проти України.