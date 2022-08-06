Зеленський запровадив нову відзнаку – "За оборону України"

Її вручатимуть, зокрема, військовим, працівникам органів влади й волонтерам – українцям та іноземцям, інформує ZN.ua.

Зеленський запровадив нову відзнаку –
© Офіс президента

Володимир Зеленський постановив запровадити нову відзнаку президента України – "За оборону України". Відповідний указ розмістила пресслужба офісу президента.

Зазначеною відзнакою нагороджуватимуть тих, хто брав безпосередню участь у заходах щодо забезпечення оборони країни, а також захисту її населення та інтересів під час повномасштабної війни РФ проти України.

Зокрема, йдеться про бійців і працівників ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, СЗРУ, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, УДО та інших законних військових формувань, працівників розвідувальних органів, поліцейських, прокурорів, рядових і начальників служби цивільного захисту, кримінально-виконавчої служби, ДБР, НАБУ, посадовців митних органів, співробітників Служби судової охорони та учасників добровольчих формувань територіальних громад.


Максим Царук, ZN.ua





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