Російські загарбники провокують блекаут на ЗАЕС

Обстрілами Запорізької АЕС російські загарбники прагнуть домогтися відключення станції від української енергомережі, щоб згодом під’єднати її до російської, пояснили в «Енергоатомі».

«Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС – її артилерійські обстріли – мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни», - йдеться у повідомленні .

В «Енергоатомі» припускають, що росіяни продовжать працювати на досягнення цієї мети, а отже обстріли АЕС, подібні до учорашніх, триватимуть.

На українському ядерному об’єкті залишаються представники Росатома, які координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України через пошкодження обстрілами усіх ліній зв’язку.

«Крім руйнування інфраструктури Запорізької АЕС, цей план також включає подальше повне знеструмлення станції із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива», - пояснюють фахівці.

Завадити ядерному тероризму Росії повинні злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН , МАГАТЕ та Всесвітньої організації операторів атомних станцій (WANO), а також постійний тиск на РФ з боку міжнародної спільноти задля виведення військових із ЗАЕС.

«Необхідно повернути ЗАЕС статус мирного цивільного об’єкту, яким вона була до російського вторгнення. Якщо зараз цього не зробити, то Росія реалізує свій план із перетворення ЗАЕС на військову базу ядерних терористів», - наголошують в «Енергоатомі».