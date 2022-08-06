Українець убив знайомого за виправдання російської агресії: що вирішив суд
Інцидент трапився ще у травні, в селі Головлі Шепетівського району. Після скоєння злочину чоловік втік з місця події.
"Загиблий говорив, що схвалює дії російської сторони, обвинувачений виразив своє невдоволення та осуд власника будинку за його прихильність. Господар подвір’я піднявся зі стільця і почав шарпати його за плечі. Обвинуваченому це не сподобалося. Він схопив ніж, який лежав на столі, і завдав одного удару в тулуб",– мовиться в ухвалі суду.
Зловмисник розповів, що після цього нахилився до потерпілого, але той пробурмотів в його сторону нецензурні слова і замовчав. Тому чоловік просто вийшов з будинку і пішов до себе додому.
Як зловмисник виправдовує ненадання допомоги
Чоловік зізнався, що на допомогу нікого не кликав й не надавав першу медичну допомогу. Також він не викликав ні швидку, ні поліцію. Мовляв, через те, що не мав із собою мобільного телефону і це змогла б зробити дружина потерпілого, коли повернулася б додому. До приїзду поліції чоловік перебував вдома. Свій стан сп'яніння в той день оцінював як середній. Також він знав про те, що лезо його ножа було гострим.
Сам зловмисник – мешканець Нетішина. Перебуваючи у відпустці він вирішив поїхати на дачу у Головлі.
У підсумку, чоловік отримав 9 років ув'язнення.