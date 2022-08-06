Українець убив знайомого за виправдання російської агресії: що вирішив суд

поліція, машина поліції

Інцидент трапився ще у травні, в селі Головлі Шепетівського району. Після скоєння злочину чоловік втік з місця події.

Славутський міськрайонний суд встановив, що між двома чоловіками під час застілля виникнула побутова суперечка.

"Загиблий говорив, що схвалює дії російської сторони, обвинувачений виразив своє невдоволення та осуд власника будинку за його прихильність. Господар подвір’я піднявся зі стільця і почав шарпати його за плечі. Обвинуваченому це не сподобалося. Він схопив ніж, який лежав на столі, і завдав одного удару в тулуб",– мовиться в ухвалі суду.

Зловмисник розповів, що після цього нахилився до потерпілого, але той пробурмотів в його сторону нецензурні слова і замовчав. Тому чоловік просто вийшов з будинку і пішов до себе додому.

Бача, Макарів, поліція, братська могила, тіла

Як зловмисник виправдовує ненадання допомоги
Чоловік зізнався, що на допомогу нікого не кликав й не надавав першу медичну допомогу. Також він не викликав ні швидку, ні поліцію. Мовляв, через те, що не мав із собою мобільного телефону і це змогла б зробити дружина потерпілого, коли повернулася б додому. До приїзду поліції чоловік перебував вдома. Свій стан сп'яніння в той день оцінював як середній. Також він знав про те, що лезо його ножа було гострим.

Сам зловмисник – мешканець Нетішина. Перебуваючи у відпустці він вирішив поїхати на дачу у Головлі.

У підсумку, чоловік отримав 9 років ув'язнення.

суд, скрін


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Блок рекламы


Похожие новости
Під Києвом продовжують знаходити тіла жертв російської агресії: опубліковано фотоПід Києвом продовжують знаходити тіла жертв російської агресії: опубліковано фото
Безповоротні втрати російської армії в живій силі сягають вже понад 41 тисяча – ГенштабБезповоротні втрати російської армії в живій силі сягають вже понад 41 тисяча – Генштаб
Суд змінив вирок російському військовому Шишимаріну, який убив жителя Сумської областіСуд змінив вирок російському військовому Шишимаріну, який убив жителя Сумської області
У Путіна назвали брехнею інформацію західних ЗМІ про втрати РФ на фронті, хоча дані російської преси вже давно вказують на критичну ситуаціюУ Путіна назвали брехнею інформацію західних ЗМІ про втрати РФ на фронті, хоча дані російської преси вже давно вказують на критичну ситуацію
МАГАТЕ приховала справжні наслідки російської окупації Зони відчуження - Greenpeace НімеччиниМАГАТЕ приховала справжні наслідки російської окупації Зони відчуження - Greenpeace Німеччини
Сенатори США закликають запровадити санкції проти продажу російської нафти Китаю — BloombergСенатори США закликають запровадити санкції проти продажу російської нафти Китаю — Bloomberg
В ООН порахували кількість жертв російської агресії в Україні: Верховний комісаріат назвав цифриВ ООН порахували кількість жертв російської агресії в Україні: Верховний комісаріат назвав цифри
Внаслідок агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1042 дитини – ювенальні прокурориВнаслідок агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1042 дитини – ювенальні прокурори
Російський пропагандист убив людину на окупованій території України: деталі трагедіїРосійський пропагандист убив людину на окупованій території України: деталі трагедії
В окупантів багато "двохсотих" під Краматорськом: свіже зведення втрат російської арміїВ окупантів багато "двохсотих" під Краматорськом: свіже зведення втрат російської армії
Последние новости
Подгружаем последние новости