Ситуація на ЗАЕС погіршується: внаслідок обстрілів відключено від енергосистемі четвертий блок

Пошкоджено лінію електропередач.

Ситуація на ЗАЕС погіршується: внаслідок обстрілів відключено від енергосистемі четвертий блок

Внаслідок обстрілів 4-й енергоблок Запорізької АЕС відключений від енергосистеми та переведений до резерву. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександра Старух.

"Внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву", - наголосив керівник області.

Нагадаємо, росіяни завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС, можливе мінування станції.

Протягом 5 серпня окупанти двічі обстріляли АЕС. Другий раз три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків із ядерним реактором.


Лія Ільченко, ZN.ua





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