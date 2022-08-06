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2022-08-06
Ситуація на ЗАЕС погіршується: внаслідок обстрілів відключено від енергосистемі четвертий блок
Пошкоджено лінію електропередач.
Внаслідок обстрілів 4-й енергоблок Запорізької АЕС відключений від енергосистеми та переведений до резерву. Про це
"Внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву", - наголосив керівник області.
Нагадаємо, росіяни завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС, можливе мінування станції.
Протягом 5 серпня окупанти двічі обстріляли АЕС. Другий раз три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків із ядерним реактором.
Лія Ільченко, ZN.ua