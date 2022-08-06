Війна Росії проти України скоро увійде в нову фазу — Міноборони Британії

Британська розвідка розповіла, як війська РФ готуються до контрнаступу ЗСУ, інформує ZN.ua.

Війна Росії проти України скоро увійде в нову фазу — Міноборони Британії
© Минобороны РоSSии/t.me

Війна Росії проти України скоро увійде в нову фазу. Про це повідомляє Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, російські війська майже напевно скупчуються на півдні в очікуванні контрнаступу України або готуючись до можливого штурму.

Довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують відходити від Донбасу та прямують на південний захід.

Також повідомлялося, що техніка рухалася з тимчасово окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

Батальйонні тактичні групи (БТГ) чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців розгорнуті в Криму і майже напевно будуть використані для підтримки російських військ у Херсонській області.

2 серпня 2022 року до Криму була перекинута нова БТГ, а також переміщаються БТГ зі складу Східного угруповання військ. Ймовірно, найближчими днями їх відправлять у Херсонську область.

Українські сили все частіше зосереджують свої удари по мостах, складах боєприпасів РФ і залізничному сполученні в південних областях України. Включаючи стратегічно важливу залізничну гілку, яка з’єднує Херсон з окупованим РФ Кримом, щоб спробувати вплинути на здатність окупантів поповнювати матеріально-технічні запаси.

Війна Росії проти України скоро увійде в нову фазу, коли найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро, вважає британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/ipwkuIN1lV

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/cyB1fVrATh

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 6, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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