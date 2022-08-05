У Китаї не відповіли на заклик до переговорів президентів, назвавши війну "українською кризою"

Пекін продовжує підтримувати російські наративи, не визнаючи РФ агресором, інформує ZN.ua.

Президент Володимир Зеленський став ініціатором двосторонніх переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте в МЗС КНР тікають від своєї відповіді. Про це повідомляє видання people.cn.

Речницю зовнішньополітичного відомства Китаю Хуа Чуньїн під час спілкування з журналістами попросили пояснити, чи є у КНР плани щодо майбутніх контактів президентів. Вона відповіла так: "Китай підтримує тісні зв'язки з Україною й іншими сторонами української кризи".

КНР завжди використовує саме таке визначення, коли коментує війну проти України. Там також не називають Росію - країною-агресором. Натомість Пекін підтримує пропаганду Москви, основна теза якої полягає в тому, що країни Заходу та НАТО загрожують безпеці РФ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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