У Китаї не відповіли на заклик до переговорів президентів, назвавши війну "українською кризою"

Президент Володимир Зеленський став ініціатором двосторонніх переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте в МЗС КНР тікають від своєї відповіді. Про це повідомляє видання people.cn .

Речницю зовнішньополітичного відомства Китаю Хуа Чуньїн під час спілкування з журналістами попросили пояснити, чи є у КНР плани щодо майбутніх контактів президентів. Вона відповіла так: "Китай підтримує тісні зв'язки з Україною й іншими сторонами української кризи".