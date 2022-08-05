Прогноз ISW: Україна перехопить стратегічну ініціативу і знову змусить росіян до «кроків доброї волі»
Якщо раніше росіяни самі вирішували, на який напрямок перекидати основні наступальні сили, то тепер вони керуються контнаступальними діями ЗСУ, інформує
Україна поступово перехоплює стратегічну ініціативу на фронті і змушує росіян змінювати плани своїх операцій, реагуючи на можливий контрнаступ ЗСУ. Схоже на те, що скоро ініціатива остаточно перейде до українців. Такий прогноз у своєму звіті за 4 серпня зробили експерти американського Інституту вивчення війни (
Експерти зауважили, що росіяни все більше перекидають особовий склад і техніку до Херсонської та Запорізької областей, відмовляючись від захоплення Слов’янська та Сіверська на Донеччині. Також раніше вони призупиняли атаки на Харків або ж на південь задля захоплення Луганської області. Проте зараз характер таких переоцінок пріоритетів кардинально змінився, вважають експерти.
«Вони робили це за власною ініціативою на основі зміни пріоритетів своїх командувань. Російські сили в цьому випадку, схоже, відповідають на загрозу контрнаступу України в Херсонській області, а не свідомо обирають цілі, на яких зосередити свої зусилля», – сказано у звіті Інституту.