Прогноз ISW: Україна перехопить стратегічну ініціативу і знову змусить росіян до «кроків доброї волі»

Україна поступово перехоплює стратегічну ініціативу на фронті і змушує росіян змінювати плани своїх операцій, реагуючи на можливий контрнаступ ЗСУ. Схоже на те, що скоро ініціатива остаточно перейде до українців. Такий прогноз у своєму звіті за 4 серпня зробили експерти американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Експерти зауважили, що росіяни все більше перекидають особовий склад і техніку до Херсонської та Запорізької областей, відмовляючись від захоплення Слов’янська та Сіверська на Донеччині. Також раніше вони призупиняли атаки на Харків або ж на південь задля захоплення Луганської області. Проте зараз характер таких переоцінок пріоритетів кардинально змінився, вважають експерти.

«Вони робили це за власною ініціативою на основі зміни пріоритетів своїх командувань. Російські сили в цьому випадку, схоже, відповідають на загрозу контрнаступу України в Херсонській області, а не свідомо обирають цілі, на яких зосередити свої зусилля», – сказано у звіті Інституту.