Зеленський призначив люстрованого Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ярослава Янушевича очільником Херсонської обласної державної адміністрації, повідомляє пресслужба ОП.

Як зазначається, голова держави на зустрічі в своєму офісі вручив киянину Янушевичу службове посвідчення, запевнивши, що “його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону”.

Зеленський також підкреслив, що Україна обов’язково звільнить Херсонську область від російських загарбників, а колаборантів притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, 44-річний Ярослав Янушевич, який розпочав трудовий шлях в органах податкової служби, з 2003 по 2014 рік обіймав керівні посади в центральних органах влади.