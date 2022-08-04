Зеленський призначив люстрованого Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА

Президент переконаний, що "досвід і професіоналізм" Янушевича допоможуть йому на цій посаді, інформує ZN.ua.

Зеленський призначив люстрованого Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА
© suspilne.media

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ярослава Янушевича очільником Херсонської обласної державної адміністрації, повідомляє пресслужба ОП.

Як зазначається, голова держави на зустрічі в своєму офісі вручив киянину Янушевичу службове посвідчення, запевнивши, що “його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону”.

Зеленський також підкреслив, що Україна обов’язково звільнить Херсонську область від російських загарбників, а колаборантів притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, 44-річний Ярослав Янушевич, який розпочав трудовий шлях в органах податкової служби, з 2003 по 2014 рік обіймав керівні посади в центральних органах влади.


Максим Царук, ZN.ua





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