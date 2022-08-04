Заява Amnesty International про ЗСУ викликала скандал, Кулеба відреагував: "Припиніть займатися створенням фальшивої реальності"

Заява Amnesty International про ЗСУ викликала скандал, Кулеба відреагував: "Припиніть займатися створенням фальшивої реальності"

Amnesty International створює фальшивий баланс між жертвою та злочинцем. Правозахисній організації варто зайнятися донесенням правди про війну та військові злочини Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитра Кулєби.

"Я вважаю його несправедливою (заява Amnesty International, - ред.). Я розумію, що відповідь на критику Amnesty International скаже, що "ми критикуємо обидві сторони конфлікту". Але, давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International, це не про пошук та донесення світу правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем та жертвою", - заявив Кулеба.

За словами міністра, саме Росія тисячами знищує громадянське населення, руйнує міста та території, коли українські бійці намагаються захистити країну та континент від окупантської навали.

Дмитро Кулеба

"Тому, будь ласка, припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де у вас у чомусь винні. Займіться донесенням правди про те, чим є сьогоднішня Росія. Зробіть це хоча б в ім'я цивільних жертв, яких накрило російськими снарядами на зупинці в місті Торецьк". Донецької області", – додав Кулеба.

Нагадаємо, правозахисна організація звинуватила Україну в нібито порушені закони ведення війни. Нібито наші військові ставлять під загрозу життю цивільного населення, розміщують бойову техніку та озброєння у школах та лікарнях з метою відобразити російський наступ.


Алексей Ионов, politeka.net





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