Можуть бути диверсантами: у лісі під Києвом затримали групу чоловіків

У Києві ведуть постійне полювання на можливі диверсійно-розвідувальні групи росіян, які можуть проникнути до столиці. У лісі Київської області затримано групу чоловіків, які можуть бути диверсантами - вони не змогли пояснити, що робили у лісі.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф.

Зазначається, що виконуючи бойове завдання з відстеження ворожих диверсійно-розвідувальних груп, у лісовій частині Бучанської громади, спеціальний підрозділ затримав групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у чагарниках.

Тому порушників негайно передали працівникам СБУ для з'ясування їхніх намірів.


Олена Руденко, Апостроф





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