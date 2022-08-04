Можуть бути диверсантами: у лісі під Києвом затримали групу чоловіків

У Києві ведуть постійне полювання на можливі диверсійно-розвідувальні групи росіян, які можуть проникнути до столиці. У лісі Київської області затримано групу чоловіків, які можуть бути диверсантами - вони не змогли пояснити, що робили у лісі.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф .

Зазначається, що виконуючи бойове завдання з відстеження ворожих диверсійно-розвідувальних груп, у лісовій частині Бучанської громади, спеціальний підрозділ затримав групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у чагарниках.