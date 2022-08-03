Ненсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиці
Делегація спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілася із президенткою Тайваню Цай Івень задля обговорення питань партнерства і демократичних цінностей, після чого американська високопосадовиця покинула країну, інформує
Про це повідомила Пелосі у своєму твіттері.
"Ми обговорили, як Америка та Тайвань можуть поглибити наші економічні зв'язки, ще більше зміцнити наше партнерство у сфері безпеки та захистити наші спільні демократичні цінності", - написала вона.
Спікерка
"Сьогодні світ стоїть перед вибором між демократією та автократією. Рішучість Америки зберегти демократію тут, на Тайвані, і в усьому світі залишається непохитною", - запевнила Ненсі Пелосі.
Висловилась про візит Пелосі і президентка Івень, дякуючи за "потужну підтримку Конгресом США двосторонніх зв’язків". Крім того, вона наголосила, що ця зустріч надіслала світу меседж "демократії разом протистоять спільним викликам".
Ненсі Пелосі відлітає з Тайваню, прямий етер: