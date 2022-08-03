Ненсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиці

Делегація спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілася із президенткою Тайваню Цай Івень задля обговорення питань партнерства і демократичних цінностей, після чого американська високопосадовиця покинула країну, інформує Апостроф.

Про це повідомила Пелосі у своєму твіттері.

"Ми обговорили, як Америка та Тайвань можуть поглибити наші економічні зв'язки, ще більше зміцнити наше партнерство у сфері безпеки та захистити наші спільні демократичні цінності", - написала вона.

Фото: Твіттер / @SpeakerPelosi

Спікерка пообіцяла зберегти тайванську демократію в умовах загрози з материкового Китаю, яка зростає. За її словами, США не відмовляться від своїх зобов'язань перед Тайванем.

Фото: Твіттер / @iingwen

"Сьогодні світ стоїть перед вибором між демократією та автократією. Рішучість Америки зберегти демократію тут, на Тайвані, і в усьому світі залишається непохитною", - запевнила Ненсі Пелосі.

Фото: Твіттер / @iingwen

Висловилась про візит Пелосі і президентка Івень, дякуючи за "потужну підтримку Конгресом США двосторонніх зв’язків". Крім того, вона наголосила, що ця зустріч надіслала світу меседж "демократії разом протистоять спільним викликам".

Ненсі Пелосі відлітає з Тайваню, прямий етер:


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Блок рекламы


Похожие новости
SCMP: Пелосі не перший лідер Конгресу на Тайвані, чому Китай реагує зараз жорсткіше, ніж в 1997 році?SCMP: Пелосі не перший лідер Конгресу на Тайвані, чому Китай реагує зараз жорсткіше, ніж в 1997 році?
У МЗС Китаю пояснили військові навчання на тлі візиту Пелосі до ТайванюУ МЗС Китаю пояснили військові навчання на тлі візиту Пелосі до Тайваню
"Існує небезпека, якщо ми залишимо Україну напризволяще": у Британії розкритикували повільність НАТО"Існує небезпека, якщо ми залишимо Україну напризволяще": у Британії розкритикували повільність НАТО
У Чугуєві окупанти вбили громадянина РФ: фото наслідків удару з "Урагану"У Чугуєві окупанти вбили громадянина РФ: фото наслідків удару з "Урагану"
В Україну для ЗСУ прибули новітні дрони-розвідники FLyEye: фотоВ Україну для ЗСУ прибули новітні дрони-розвідники FLyEye: фото
У Казахстані почали саджати любителів "російського світу": подробиці вердиктуУ Казахстані почали саджати любителів "російського світу": подробиці вердикту
Пелосі зустрілася з президенткою Тайвнаю Цай ІнвеньПелосі зустрілася з президенткою Тайвнаю Цай Інвень
Не лише ракети: в Генштабі розповіли, що з території Білорусі окупанти перекидають в Україну ДРГНе лише ракети: в Генштабі розповіли, що з території Білорусі окупанти перекидають в Україну ДРГ
WP: Візит Пелосі на Тайвань створив зайві проблеми для БайденаWP: Візит Пелосі на Тайвань створив зайві проблеми для Байдена
Китай блокує імпорт деяких товарів з Тайваню, але уникає збоїв з мікросхемамиКитай блокує імпорт деяких товарів з Тайваню, але уникає збоїв з мікросхемами
Последние новости
Подгружаем последние новости