У Литві вигадали, як заблокувати транзит рф до Калінінграда: цього разу Єврокомісія не зможе втрутитися

У Литві вигадали, як заблокувати транзит рф до Калінінграда: цього разу Єврокомісія не зможе втрутитися

Виходить смішна ситуація: росіяни начебто готові платити за транспортні послуги, та не можуть.

Литва, яка була змушена відновити транзит товарів до Калінінградської області росії, може знову зупинити всі поставки. Втім, цього разу ініціатива, ймовірно, йтиме знизу.

Як пише видання LRT, міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс заявив, що банки країни в приватному порядку можуть відмовитися приймати платежі від росіян. А це вже унеможливить перевезення.

У Вільнюсі заявили, що транзит товарів до Калінінградської області може повністю зупинитися через нездатність росії оплатити транспортні послуги.

Вся справа у санкціях проти росії у банківській сфері. Банки відмовляються мати справу з російськими компаніями, а держава не може та й не хоче на них вплинути. Та й цього разу в Єврокомісії не зможуть нічого вдіяти та надавити на Литву, адже банки дотримуються санкцій, які Європейський Союз запровадив.

Таку ініціативу вже виявив у липні банк Siauliu bankas. З 15 серпня він припиняє робити платежі в рублях, незалежно від країни-отримувача.

Крім того, цей банк з 1 вересня закриває можливість проводити платежі в росію і Білорусь і з цих країн у будь-якій валюті. Таким чином через цей банк оплатити транспортні послуги стане неможливо.

Виходить смішна ситуація: росіяни начебто готові платити за транспортні послуги, та не можуть.

Нагадаємо, що у Єврокомісії дозволили росії перевозити підсанкційні товари по залізниці в Калінінградську область і з неї, але тільки для потреб області, а не на експорт.


Александра Павленко, politeka.net





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