КНР постійно «попереджала» Тайвань, але при цьому не застосовувала жодних агресивних дій, - Володимир Фесенко

Політолог Володимир Фесенко розповів, як розвивалися відносини між Китаєм та Тайванем, а також пояснив, до чого тут США.

Про це він розповів на каналі Знай 24 у програмі «Что дальше?» із Вікторією Панченко .

«Американці ще з 40-х років залишаються військово-політичними гарантами збереження де-факто незалежності Тайваню. Де-юре США не визнають Тайвань, а політично мають з ним активні відносини – у цьому є суть моделі», - зазначив Володимир Фесенко.

За словами експерта, у цьому питанні чітко проглядаються подвійні стандарти: з одного боку Тайвань фактично знаходиться під заступництвом США , але юридично США визнають лише КНР , а згідно з її політикою Тайвань є частиною Китаю.

«Ця ситуація залишається донині, хоч і напруга у відносинах Китаю з Тайванем була з перших років існування Тайваню як самостійної політичної одиниці. КНР постійно «попереджала» Тайвань, але при цьому не застосовувала жодних агресивних дій», - сказав Володимир Фесенко.

Як зазначив політолог, зараз лідер Китаю Сі Цзіньпін порушив колишні принципи і вживає вже досить агресивних дій: навчання навколо Тайвані, що фактично блокують острів, скупчення військ, а також інформаційне розжарювання.