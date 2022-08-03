КНР постійно «попереджала» Тайвань, але при цьому не застосовувала жодних агресивних дій, - Володимир Фесенко
Політолог Володимир Фесенко розповів, як розвивалися відносини між Китаєм та Тайванем, а також пояснив, до чого тут США.
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«Американці ще з 40-х років залишаються військово-політичними гарантами збереження де-факто незалежності Тайваню. Де-юре США не визнають Тайвань, а політично мають з ним активні відносини – у цьому є суть моделі», - зазначив Володимир Фесенко.
За словами експерта, у цьому питанні чітко проглядаються подвійні стандарти: з одного боку Тайвань фактично знаходиться під заступництвом США, але юридично США визнають лише КНР, а згідно з її політикою Тайвань є частиною Китаю.
«Ця ситуація залишається донині, хоч і напруга у відносинах Китаю з Тайванем була з перших років існування Тайваню як самостійної політичної одиниці. КНР постійно «попереджала» Тайвань, але при цьому не застосовувала жодних агресивних дій», - сказав Володимир Фесенко.
Як зазначив політолог, зараз лідер Китаю Сі Цзіньпін порушив колишні принципи і вживає вже досить агресивних дій: навчання навколо Тайвані, що фактично блокують острів, скупчення військ, а також інформаційне розжарювання.